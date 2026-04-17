Дмитро Медведєв / © Associated Press

МЗС Чехії викликало російського посла через погрози чеським компаніям. Причиною стали заяви Міноборони Росії та Дмитра Медведєва, які Празі довелося офіційно з’ясовувати.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Чехії.

Позиція Чехії — що заявили

Рішення про виклик російського дипломата ухвалив міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка. Празі потрібні роз’яснення щодо публічних заяв російського керівництва, у яких низку чеських підприємств було визначено як потенційні об’єкти для атак.

«У зв’язку з повідомленням Міністерства оборони Російської Федерації та подальшими коментарями заступника голови Ради безпеки та колишнього президента Дмитра Медведєва, міністр закордонних справ Петр Мацінка вирішив викликати посла Росії в Празі для пояснення цих заяв чеській стороні», — зазначили у міністерстві.

Заяви Медведєва — що відомо

Російське оборонне відомство опублікувало перелік об’єктів в 11 країнах Європи, де нібито розташовані потужності з виробництва безпілотників для України. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав ці локації «потенційними цілями» для атак.

До оприлюдненого переліку увійшли адреси підприємств у Великій Британії, Німеччині, Польщі, Чехії, Латвії, Литві, Нідерландах, Данії, Іспанії, Італії, Туреччині та Ізраїлі. У Міноборони РФ стверджують, що на цих майданчиках виготовляють дрони або комплектуючі спільно з Україною чи за її замовленням.

За версією Москви, 26 березня низка європейських держав вирішила збільшити виробництво БпЛА для ударів по російській території. Російська сторона назвала це кроком до «різкої ескалації» та перетворення країн Європи на «стратегічний тил України». У відомстві заявили, що розширення фінансування таких підприємств може призвести до «непередбачуваних наслідків» та втягування Європи у пряму війну.

«Європейській громадськості потрібно не лише розуміти справжні причини загроз для своєї безпеки, але й знати адреси, а також місця розташування українських та спільних підприємств з виробництва БпЛА», — йдеться у заяві Міноборони РФ.

Попри офіційні заяви РФ, достовірність наведених координат викликає сумніви. Зокрема, литовський мовник LRT повідомив, що за вказаною у списку адресою у Вільнюсі зареєстровано понад 700 різних фірм, проте жодна з них не має ознак зв’язку з військовим виробництвом, про яке заявляє російська сторона.

