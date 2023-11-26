У Челябінську після вибуху сталася видовищна пожежа на заводі: відео

Підприємство спеціалізується на випуску дизельних двигунів та запасних частин для танків.

Увечері в неділю, 26 листопада, після потужного вибуху на тракторному заводі в російському місті Челябінську спалахнула масштабна пожежа. Над територією підприємства виріс гігантський вогняний “гриб”.

Відео цього інциденту публікують очевидці у місцевих Telegram-каналах.

Офіційно повідомляється про вибух трансформатора. Челябінський тракторний завод відомий не лише своєю сільськогосподарською технікою. Це підприємство також спеціалізується на випуску дизельних двигунів та запасних частин для танків, а також інших видів гусеничної техніки.

Про постраждалих після вибуху та пожежі не повідомляють.

Місцеві жителі скаржаться на відсутність водопостачання та перебої з електроенергією після інциденту.

У Челябінську після потужного вибуху сталася видовищна пожежа на заводі

Нагадаємо, у Росії заявили про атаку безпілотників по різних областях у ніч проти 26 листопада. Влада РФ повідомила про 11 знищених дронів над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.

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