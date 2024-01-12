У Червоному морі хусити атакували танкер з російською нафтою

Ракета впала у воду за 400-500 метрів від судна, постраждалих і пошкоджень внаслідок обстрілу не було.

У п’ятницю, 12 січня, бойовики–хусити у Червоному морі біля берегів Ємену здійснили ракетну атаку на танкер, що перевозив російську нафту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на британську морську охоронну компанію Ambrey.

Організація морських торговельних операцій Сполученого Королівства (UKMTO) повідомила, що отримала повідомлення про випущену ракету за 90 морських миль (приблизно 167 км) на південний схід від єменського портового міста Аден.

"Капітан повідомив, що ракета впала у воду за 400-500 метрів, а за нею йшли три невеликих судна", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих і пошкоджень внаслідок обстрілу не було.

У компанії Ambrey додали, що хусити обстріляли вже другий танкер, що перевозив російську нафту.

Як повідомлялося раніше, підтримувані Іраном бойовики-хусити в Ємені від 19 листопада 2023 року обстрілюють комерційні судна західних країн в Червоному морі, протестуючи проти військових операцій Ізраїлю в Газі.

У вівторок, 9 січня, підтримувані Іраном єменські бойовики-хусити здійснили найбільшу атаку по Червоному морю, випустивши зо два десятки ракет та безпілотників. Військово-морські сили США збили усі цілі.

У ніч проти 12 січня Сполучені Штати і Великобританія завдали ударів з повітря і моря по військових цілях хуситів в Ємені. Росія, союзник Ірану та партнер ключових арабських держав, засудила удари та закликала до термінового засідання Ради Безпеки ООН.

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