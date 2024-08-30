У Червоному морі хусити підірвали грецький танкер: горить 150 тисяч тонн сирої нафти

Єменські хусити оголосили у четвер, 29 серпня, що вони підірвали заряди на нафтовому танкері Sounion під грецьким прапором, захопленому тиждень тому у Червоному морі.

Про це пише HuffPost.

Лідер хуситів Абдель Малек аль-Хусі заявив, що судно було захоплене через те, що "порушило заборону" терористів на постачання до Ізраїлю.

За даними британського агентства морської безпеки UKMTO, Sounion був атакований і захоплений минулої середи, 21 серпня, у Червоному морі біля єменського порту Ходейда. Хусити заявили, що атакували судно ракетами та дронами.

Танкер прямував з Іраку до одного з портів Греції зі 150 000 тонн сирої нафти. Внаслідок атаки хуситів судно отримало пошкодження двигуна і стало на вимушену якірну стоянку. 25 членів екіпажу було евакуйовано кораблем Aspides, що належить місії Європейського Союзу із захисту торговельного судноплавства на Червоному морі.

Підрив танкера стався наступного дня після заяви представника Ірану в ООН, який підтвердив, що хусити погодилися на "тимчасове перемир'я", щоб дозволити врятувати танкер, який після отриманих пошкоджень становить загрозу екологічній катастрофі в Червоному морі.

Після підриву закладеної вибухівки хусити, нарешті, погодилися допустити на судно рятувальників, щоб відбуксирувати його.

Yemen's Houthis був виконаний відео з гальмуванням і шквалом грецької лову SOUNION. pic.twitter.com/ipecRV2acx — Talim Gani (@itstalimgani) August 30, 2024

Хусити регулярно нападають біля берегів Ємену на судна, які, на їхню думку, пов'язані з Ізраїлем. При цьому вони заявляють, що діють на знак солідарності із палестинцями у секторі Газа.

Ці напади порушили морське сполучення в Червоному морі, що має велике значення для світової торгівлі, що спонукало Сполучені Штати створити міжнародну морську коаліцію та спільними силами завдавати ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

Нагадаємо, у березні в Червоному морі вперше затонув корабель після атаки єменських хуситів. Внаслідок затоплення судна є серйозні екологічні збитки.

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