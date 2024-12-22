У Червоному морі крейсер USS Gettysburg випадково вистрілив по американському літаку F/A-18

Американські пілоти, що катапультувалися після атаки на їх літак, були швидко евакуйовані.

Два пілоти ВМС США були збиті в неділю над Червоним морем внаслідок ймовірного інциденту "дружнього вогню", повідомило військове відомство США, що стало найсерйознішим інцидентом за більш ніж рік, у якому американські сили націлювались на хуситів Ємену.

Про це пише Associated Press.

"Ракетний крейсер USS Gettysburg, що є частиною ударної групи авіаносця USS Harry S. Truman, випадково вистрілив по F/A-18 і вразив його", — йдеться в заяві Центрального командування.

Повідомляється, що обидва пілоти катапультувались з пошкодженого літака, один із них отримав незначні поранення. Цей інцидент підкреслює, наскільки небезпечним став коридор Червоного моря через триваючі напади на судноплавство, що їх здійснюють хусити, підтримувані Іраном, незважаючи на патрулювання цього регіону військовими коаліціями США та Європи.

Збитий F/A-18 щойно злетів із палуби авіаносця USS Harry S. Truman, повідомило Центральне командування. 15 грудня Центральне командування підтвердило, що авіаносець Truman прибув до Близького Сходу, але не уточнило, що він знаходиться в Червоному морі.

З опису військових, збитий літак був двомісним винищувачем F/A-18 Super Hornet, що належав до ескадрильї Strike Fighter Squadron 11 з військово-морської авіабази Oceana, штат Вірджинія.

Не було одразу зрозуміло, як крейсер Gettysburg міг помилково прийняти F/A-18 за ворожий літак чи ракету, особливо враховуючи, що кораблі в бойовій групі підтримують зв'язок як через радар, так і через радіо.

Однак Центральне командування повідомило, що раніше військові кораблі та літаки збили кілька безпілотників хуситів і крилату ракету, випущену повстанцями. Протягом попередніх атак вогонь від хуситів давав морякам лише кілька секунд на прийняття рішень.