У Чикаго поліція оточила готель Трампа, до якого проникла озброєна жінка

Низка джерел повідомляє, що жінка, яка зайшла до готелю, була озброєна рушницею.

Спецпризначенці та поліція Чикаго оточили будівлю готелю Trump International Hotel and Tower після того, як до хмарочосу зайшла озброєна жінка.

Про це інформує видання NBC Chicago.

У повідомленні вказується, що наразі правоохоронці зосереджені біли центрального входу до готелю в районі Кінзі-стріт і Вабаш-авеню. Також повідомляється про присутність спецпризначенців.

В поліції Чикаго заявили, що до поліції зателефонували з готелю, але жодних подробиць наразі немає.

Водночас низка джерел повідомляє, що жінка, яка зайшла до готелю, була озброєна рушницею.

WATCH; Tactical teams enter Trump Tower in Chicago amid confirmed threats of an armed woman inside pic.twitter.com/orpgR8N4Ok — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) April 5, 2023

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 квітня експрезидент США Дональд Трамп був заарештований після того, як він прибув до офісу окружного прокурора Мангеттена.

Крім того, ми раніше інформували, що в Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден знає про затримання Дональда Трампа, проте це для нього неважливо, оскільки американський лідер має багато інших справ.

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