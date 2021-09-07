У Чикаґо в стрілянинах напередодні Дня праці загинув 4-річний хлопчик, ще 7 дітей постраждали

У Чикаґо в стрілянинах напередодні Дня праці загинув 4-річний хлопчик, ще 7 дітей постраждали

Винуватців інцидентів досі не встановили.

В американському місті Чикаґо, штат Іллінойс, впродовж вихідних напередодні Дня праці внаслідок застосування вогнепальної зброї загинув чотирирічний хлопчик, а ще семеро дітей постраждали.

Про це повідомляє ABC News.

Чотирирічний Міка Моултрі став наймолодшою жертвою стрільців. Малюк перебував удома, йому саме робили зачіску, коли дві кулі пробили вікно і влучили дитині в голову. Поранення виявилися смертельними.

Винуватців інциденту досі не встановили. За інформацію, яка допоможе знайти і притягнути зловмисників до відповідальності, правоохоронці нині пропонують дев'ять тисяч доларів винагороди.

Ще семеро неповнолітніх жителів Чикаґо отримали вогнепальні поранення у ці вихідні.

Так, 13-річний хлопчик отримав кулю в голову, перебуваючи з друзями у підвалі власного будинку. Лікарі оцінюють стан дитини як тяжкий. За словами поліціянтів, інцидент стався, коли невідомий "вистрілив у вікно в підвалі".

Тим часом 14-річний хлопчик і його 11-річна сестра постраждали під час благодійного заходу біля школи. Двоє невідомих, проїжджаючи на авто, відкрили вогонь по натовпу. Дівчинка отримала травму стегна, а її брат був поранений в гомілку.

"Я не знаю, що могло змусити людей стріляти у надувний батут, картинг і цукрову вату", - поділився батько поранених дітей. У цій же стрілянині постраждав 25-річний чоловік, якому двічі вистрілили в груди.

Зауважується, що впродовж вихідних у стрілянинах також постраждали 49 дорослих, зокрема водій автобуса.

За перші вісім місяців цього року в Чикаґо вогнепальні поранення отримали щонайменше 2 344 людини, що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Раніше в американському штаті Техас внаслідок стрілянини у спортивному барі Boom Boom в Сан-Антоніо загинули троє людей, а ще двоє серйозно постраждали.

Новини світу: в США загинуло 9 людей під час стрілянини

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