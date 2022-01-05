У Чилі бджоли напали на поліцейських, які заходилися розганяти демонстрацію пасічників

У Чилі бджоли напали на поліцейських, які заходилися розганяти демонстрацію пасічників

В результаті від укусів бджіл постраждали 7 поліцейських.

У столиці Чилі Сантьяго під будинком президента відбувся протест пасічників, які вимагали збільшити допомогу виробникам меду.

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Про це повідомляє Reuters.

Виробництво меду в Чилі постраждало від тривалої посухи, яка призвела до знищення квітів та врожаю, що є їжею для бджіл.

Пасічники вимагали реформу, яка б дала змогу або підвищити ціни на мед, або надавала субсидії виробникам меду.

На проспекті перед президентським палацом пасічники встановили близько 60 вуликів, у яких було приблизно 10 000 бджіл.

Один із пасічників Хосе Ітурра розповів місцевим журналістам, що посуха в комуні Коліна на північ від Сантьяго вбиває місцеву популяцію бджіл.

"Бджоли гинуть. Якщо б бджоли загинуть, життя не буде. Це те, що ми хотіли підкреслити цією демонстрацією", - сказав один із бджолярів.

Як повідомили у місцевій поліції, бджоли покусали 7 правоохоронців, коли ті намагалися заарештувати бджолярів та забрати вулики.

Нагадаємо, що у Казахстані тривають акції протесту через зростання цін на скраплений автогаз. Наразі у кількох містах країни протестувальники штурмують будівлі акіматів (регіональні органи виконавчої влади - Ред.).

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