У Чилі оголосили режим надзвичайної ситуації через сильні пожежі: що відомо (фото)

Площа займань охопила близько 63 тисяч гектарів.

У центральних районах Чилі оголосили режим надзвичайної ситуації. У кількох провінціях через аномальну спеки виникли лісові пожежі.

Про це повідомляє видання Daily Express.

Про перші займання стало відомо близько тижня тому. Вони швидко поширилися на великі території через високі температури повітря. Наразі їхня площа становить близько 63 тисяч гектарів. У кількох провінціях вирують близько 70 пожеж.

"Через лісову пожежу потрібно евакуювати сектори Пуерто-Монт, Пуерто-Айсен, Кабритера, Форесталь-Альто та Тома Феліпе Каміроага у місті Вінья-дель-Мар", - йдеться у заяві Національного управління з надзвичайних ситуацій.

Лісова пожежа в регіоні Вінья-дель-Мар призвела до того, що уряд оголосив про стан катастрофи. Десятки жителів залишили свої будинки.

Фото: Associated Press

Влада Чилі заявила, що внаслідок пожежі загинули двоє людей. За останніми даними, внаслідок пожеж постраждали близько 200 осіб. Також зруйновано близько 500 будинків.

Нагадаємо, зимовий шторм "Елліотт", який може принести історично низькі температури на вихідних, спричинив скасування понад 4300 рейсів у США. Ще 5200 авіарейсів у країні було затримано. Сильний сніг очікується в частинах Вісконсіна, Іллінойсу, Індіани, Мічигану та Огайо.

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