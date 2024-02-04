У Чилі вирують лісові пожежі: президент повідомив, що кількість загиблих зросла

Президент Чилі Габріель Борич повідомив кількість загиблих під час лісових пожеж у країні. Наазі відомо про 64 людини, які стали жертвами вогню у регіоні Вальпараїсо.

Про це йдеться у матеріалі ВВС.

Габріель Борич заявив про надання "усіх необхідних ресурсів" для приборкання пожежі, що поширилася на велику територію. За його словами, кількість жертв може значно зрости.

Регіональний комітет боротьби з лісовими пожежами (COGRID) повідомив, що 45 загиблих було знайдено мертвими на місці, решта померла від отриманих опіків вже в лікарнях.

Пожежі почалися після літньої спеки з температурою, що піднялася вище 33°С.

До гасіння вогню долучили 1400 пожежників, армію, пожежні літаки та гелікоптери. Рятувальні служби намагалися дістатися найбільш постраждалих районів, але їм заважали колони машин з людьми, які рятувалися від вогню.

МОЗ країни попереджає, що перебувати в регіоні Вальпараїсо небезпечно не лише через вогонь, а й через сильну задимленість.

Звідки прийшла небезпека

Пожежі, що почалися в горах, поширилися на прибережні райони, а також міста Вінья-дель-Мар та Вальпараїсо. Разом вони утворюють великий регіон на центральному узбережжі Чилі, в якому проживає понад мільйон людей.

Наразі перекрито декілька автомагістралей, що ведуть із Вінья-дель-Мар. Влада запровадила комендантську годину з 21:00, щоб полегшити роботу рятувальних служб.

"Ми зіткнулися з безпрецедентною катастрофою", - сказали у мерії міста Вінья-дель-Мар.

Вінья-дель Мар - відомий курорт, популярний у серферів і туристів, які приїжджають сюди.

Багато постраждалих, зважаючи на все, якраз і були туристами, які приїхали до Вальпараїсо під час літніх канікул.

До порятунку поранених залучили і студентів-медиків, щоб полегшити навантаження на систему охорони здоров'я.

Оскільки рятувальні служби ще не дісталися всіх постраждалих районів.

Жителі міст кажуть про "справжнє пекло" і розповідають про загибель сусідів.

Міністерство житлового будівництва вже повідомило, що від пожеж постраждали 3000-6000 будинків.

Влада не виключає, що результатом пожеж у Чилі стали підпали.

Нагадаємо, що NASA показало знімок камери Міжнародної космічної станції (МКС), на якому видно гавайський острів Мауї після того, як тут спалахнули лісові пожежі.

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