У Чилі вирують смертельні пожежі: загинула 51 людина

Через одну з найбільш смертоносних лісових пожеж в історії Чилі загинула щонайменше 51 людина в регіоні Вальпараїсо.

Про це передає BBC.

Президент Габріель Борич оголосив надзвичайний стан і запевнив, що надасть усі необхідні ресурси для вирішення ситуації. Президент попередив, що кількість загиблих може зрости.

"Враховуючи умови трагедії, кількість жертв напевно зросте протягом найближчих кількох годин. Ситуація справді дуже складна", – сказав Борич.

Фото: Associated Press

Міністерство охорони здоровʼя закликало призупинити планові операції й створити тимчасові польові госпіталі.

Щоб полегшити тиск на службу охорони здоровʼя, на роботу в госпіталі візьмуть студентів-медиків, які наближаються до кінця навчання.

Лісові пожежі щороку атакують Чилі. Палюча спека та десятки лісових пожеж минулого року вбили близько 27 людей і знищили тисячі акрів лісу.

Раніше повідомлялося, що NASA показало знімок, зроблений камерами Міжнародної космічної станції (МКС) і на ньому видно гавайський острів Мауї після того, як тут спалахнули лісові пожежі.

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