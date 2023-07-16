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У чоловіка вдома виявили 40 людських черепів та кістки: що він з ними робив

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У чоловіка вдома виявили 40 людських черепів та кістки: що він з ними робив

Агенти ФБР знайшли 40 черепів і кістки в будинку чоловіка, який займався торгівлею людськими останками / Фото: pixabay.com

Житель американського штату Кентуккі займався торгівлею людськими останками за участю директора моргу Гарвардської медичної школи. 

Агенти ФБР знайшли 40 черепів і різні кістки в будинку чоловіка з американського штату Кентуккі в рамках розслідування торгівлі людськими останками за участю директора моргу Гарвардської медичної школи. 

Про це повідомляє Insider.

У повідомленні йдеться, що затриманого звати Джеймс Нотт і він був частиною розгалуженої мережі, залученої до “продажу та транспортування отриманих шахрайським шляхом людських останків”. 

Коли агенти ФБР прибули в будинок Нотта для обшуку, вони запитали його, чи є вдома інші люди. Нотт відповів: "Тільки мої мертві друзі". 

Агенти обшукали будинок Нотта і знайшли кілька людських черепів, покладених на меблі, а також сумку Гарвардської медичної школи. 

У цій широкомасштабній справі директора моргу Гарвардської медичної школи Седріка Лоджа звинувачують у продажу людських останків, які цей заклад отримував як добровільні дари від родичів покійних.

Студенти Гарварду використовують даровані трупи для вивчення різних медичних процедур. Згодом тіла часто кремують, а останки повертають родинам або ховають на медичному кладовищі університету.

За даними слідства, директор моргу та його дружина продавали голови, мізки, шкіру та кістки через Інтернет в штатах Пенсільванії та Массачусетсі. 

У цій справі обвинуваченими є ще троє осіб, серед яких -  Джеймс Нотт. Він використовував  загальнодоступну сторінку Facebook під іменем "Вільям Берк", щоб розміщувати фотографії людських останків для продажу. 

Нагадаємо, у Кенії пастор наказав своїм послідовникам померти голодною смертю, щоб “зустрітися з Ісусом”. В результаті життя самогубством закінчили понад 300 осіб.

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Дата публікації
Перегляди
141
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