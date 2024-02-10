У чому причина магічного впливу Трампа на республіканців в США — The Atlantic

Уже майже десять років колишній президент США Дональд Трамп демонструє надзвичайну здатність змушувати республіканців у Конгресі робити те, що він хоче. Його вплив був повною мірою продемонстрований цього тижня, коли він зірвав двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів та допомогу Україні.

Про це пише видання The Atlantic.

“Він [Дональд Трамп] їм погрожує. Він знущається над ними. Він витягує з них театральну демонстрацію відданості — і якщо вони переступають її, він змушує їх заплатити”, - йдеться у публікації.

У виданні зауважили, що розповіді колишнього президента про домінування в бізнесі часто були перебільшені.

“Чому саме республіканці в Конгресі виявилися набагато поступливішими, ніж будь-хто інший, з ким Трамп змагався, є питанням інтерпретації. Одне з пояснень полягає в тому, що Трамп просто досяг набагато більшого успіху в політиці, ніж він коли-небудь досягав, умовно кажучи, в нерухомості Нью-Йорка або на телебаченні”, - пояснюють у виданні.

Колишній керівник апарату сенатора-республіканця, який побажав залишитися анонімним, зауважив у коментарі, що в часи президентства Трампа його бажання були “законом”, але припустив, що в разі його повернення у ділове середовище, Трампу було б непросто змиритися із тим, що “не все так просто”.

Однак, унікальність Трампа полягає в тому, що, навіть не займаючи президентську посаду, він продовжує впливати на республіканців на Капітолійському пагорбі.

“Для багатьох обраних республіканців, ймовірно, це було схоже на відповідь на їхні молитви, коли нарешті з'явився хтось "сильний" і почав вказувати їм, що робити. Можливо, його накази були нерозважливими й суперечливими. Але доки вони робили все можливе, щоб виглядати так, ніби слухаються, вони могли розраховувати на подальшу перемогу на передвиборах. Як Трамп може відступити зараз, якщо республіканці дозволяють собою керувати?” - зробили висновок у виданні.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп може "пожертвувати" інтересами України, аби знову стати главою Білого дому.

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