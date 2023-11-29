"У чому їхня проблема?": голова Сенату Бельгії розповіла про непорозуміння з країнами-противницями України в ЄС

Більшість із 27 країн-членів ЄС переконана, що Україна може приєднатися до спільноти.

В Сенаті Бельгії визнали проблеми з деякими країнами-членами ЄС, які не підтримують плани на вступ туди України.

Про це в ефірі телемарафону сказала голова Сенату Бельгії Стефані Д'Оз.

"Є проблеми з низкою країн, які мають певні сумніви, і часто не зовсім зрозуміло, а чого, власне, вони хочуть від України", – зазначила вона.

Д'Оз запевнила, що в ЄС будуть робити все, щоб вирішити непорозуміння для ведення діалогу.

"Ми хочемо, щоб ці країни, як, наприклад, Угорщина, пояснили, що їм треба від України, в чому їхня проблема. Щоб можна було вести діалог щодо питань, які в них можуть бути. Бо зараз ці питання для нас не зовсім зрозумілі і ми хочемо їх пояснити", – пояснила вона.

Водночас Стефані Д'Оз зазначила, що більшість із 27 країн-членів ЄС переконана, що Україна може приєднатися до спільноти.

"Будемо сподіватися, що решта країн теж так вважатиме, адже необхідне одностайне голосування", – додала Стефані Д'Оз.

Нагадаємо, Угорщина не надішле зброю до України. Як сказав міністр закордонних справ країни Петер Сіярто, "чим більше зброї буде поставлено, тим довше триватиме війна".

Також. за словами угорського міністра, "вступ України до ЄС принесе війну", тож на думку очільників Угорщини, Україна не може стати членом Європейського Союзу до завершення війни з Росією.

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