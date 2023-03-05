У Чорне море через Босфор увійшов російський контейнеровоз: може перевозити зброю із Сирії

У ніч проти неділі, 5 березня, російське вантажне судно Sparta IV, внесене в списки санкцій США, пройшло контрольовану Туреччиною протоку Босфор, повертаючись із Сирії в порт Новоросійськ. Існує ймовірність, що судно перевозить вантаж військового призначення.

Про це повідомили на сайті Naval News.

Як відомо, Туреччина після початку війни в Україні закрила шлях через протоки між Середземним та Чорним морями для російських військових кораблів, але на допоміжні та торгові судна це не поширюється.

Вантажне судно Sparta IV на початку лютого доставило до сирійського порту Тартус гуманітарну допомогу для постраждалих від землетрусу в Туреччині та Сирії. Після цього вирушило в зворотному напрямку, при чому у східній частині Середземного моря його супроводжував російський корвет "Стерегущий".

За інформацією Naval News, судно “швидко і тихо пройшло через Босфор у темну пору доби”, причому його осадка свідчила про велике завантаження. Ймовірно, на борту – військове обладнання, хоча достовірних підтверджень цьому немає. Однак відомо, що у Тартусі розташована російська військово-морська база.

У виданні Bosporus Observer теж припускають, що російське судно може перевозити військову техніку, яка використовується російською армією у війні.

Окрім того, у виданні нагадали, що судно Sparta IV належить російській компанії "СК Південь", яка внесена до американських санкційних списків. Під санціями перебуває і саме судно.

Нагадаємо, в серпня 2022 року заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький висловив занепокоєння послу Туреччини Ягмуру Ахмету Гюльдере з приводу проходу протокою Босфор зафрахтованого Міноборони РФ судна Sparta II, яке, ймовірно, перевозило із Сирії ракетні системи С-300.

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