У Чорногорії арештували активи куратора кремлівської пропаганди та депутатів Держдуми РФ

У Чорногорії арештували активи куратора кремлівської пропаганди та депутатів Держдуми РФ

За інформацією місцевого видання, щонайменше у трьох містах Чорногорії було виявлено власність російських урядовців, які потрапили під санкції ЄС.

Приєднавшись до санкцій Євросоюзу проти Росії, Чорногорія застосувала обмежувальні заходи щодо власності 34 громадян Росії, серед яких - депутати та чиновники.

У понеділок, 13 червня, видання Vijesti опублікувало список росіян, чиї активи були арештовані.

Серед російських чиновників, які фігурують у цьому переліку, є перший заступник голови адміністрації президента РФ Олексій Громов. Його називають кремлівським куратором пропаганди, зокрема, через державні телеканали.

У переліку також фігурують депутати російської Держдуми від "Единой России" (Анна Кузнєцова, Леонід Івлєв, Віктор Казаков тощо), КПРФ (Олег Смолін, Олег Лєбєдєв, Ірина Філатова), ЛДПР (Василь Власов) і "Справедливой России" (Дмитро та Андрій Кузнєцови).

З посиланням на власні джерела в уряді у виданні Vijesti зазначили, що опублікований перелік не є остаточним і може коригуватися з урахуванням нової інформації.

Арештованими активами російських урядовців переважно є нерухомість, яка розташована у трьох містах - Херцег-Новий, Будва і Жабляк. Водночас не виключено, що цим майном росіяни володіють через підставні компанії.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський у четвер, 9 червня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Чорногорії Міло Джукановичем.

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