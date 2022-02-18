У Чорногорії через погрози та провокації перенесли марш на підтримку України

Також РФ обурив хештег українського дипломата у Чорногорії "Росію має бути знищено" у пості про Марш єднання.
Через погрози у Чорногорії перенесли "Марш єднання" на підтримку України, який мав відбутися 19 лютого.
Про це розповів у Facebook консул України у цій державі Михайло Шматов.
"Від моменту опублікування інформації щодо проведення маршу підтримки та солідарності з Україною в Чорногорії, надійшла велика кількість неприйнятних коментарів та погроз з інформацією щодо можливих провокацій", — зазначив дипломат.
Саме тому організатори, з метою уникнення провокацій, після консультацій з поліцією Подгориці, вирішили перенести захід. Нова вдата буде повідомлена після оформлення відповідних дозвільних документів чорногорської влади.
Зазначимо що після того, як українці Чорногорії заявили про бажання провести марш, посольство РФ у Чорногорії попросило МЗС країни посилити охорону начебто "на випадок провокацій".
Також росіян обурив хештег Шматова "Росію має бути знищено" у пості про Марш єднання.
"Консул України в Подгориці за кілька годин хештег він прибрав. Але російське посольство надіслало ноту в МЗС Чорногорії з проханням посилити охорону будівлі на випадок провокацій 19 лютого, – написала речниця МЗС Росії Марія Захарова.
Нагадаємо, що зірка серіалу "Вікінги" публічно підтримала Україну на тлі ймовірного вторгнення Росії.
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