У Чорногорії офіціанти "Русского кафе" носять форму з символом Z

У столиці Чорногорії, Подгориці, працівники кафе "Руски Бар" носять робочий одях з символікою російської агресії - латинську літеру "Z".

Про це пише чорногорський портал "Pobjeda".

"Військовий символ російської пропаганди, як знак підтримки вторгнення цієї країни в Україну, латинська літера "Z", яку в усьому світі також називають свастикою , знайшов місце і на уніформі працівників (закладу. – Ред.)", – йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що у Чорногорії, яка офіційно підтримує політику Євросоюзу щодо Росії, лунають меседжі про те, що "події в Україні є наслідками безбожжя" і проєкції Чорногорії як "маленької України".

Посольство України в Чорногорії засудило поведінку адміністрації кафе.

Про це йдеться у заяві дипустанови.

"Ми обурені тим, що в столиці Чорногорії один із закладів громадського харчування настільки зухвало та відкрито підтримує російські злочини проти України та українського народу", – йдеться в повідомленні.

Посольство надіслало ноту до відповідних органів влади Чорногорії та буде чекати офіційної реакції.

Як відомо, у Чорногорії мешкає чисельна сербська громада, яка виступає за приєднання до Сербії і заперечує існування незалежної Чорногорської держави і вважає чорногорців етнічною групою сербів, а чорногорську мову – діалектом сербської.

Нагадаємо, що через п'ять місяців війни парламент Чорногорії засудив збройну агресію Росії проти України.

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