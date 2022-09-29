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У Чорногорії шпигунський скандал з росіянами: обшуки проводять у 6 дипломатів

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У Чорногорії шпигунський скандал з росіянами: обшуки проводять у 6 дипломатів

Фото: ТСН.ua

Правоохоронці здійснюють слідчі дії щодо російських громадян, які мають посвідки та тимчасове проживання у Чорногорії, та працівників посольства РФ у зв'язку з підозрою у шпигунстві.

Оперативники Агентства національної безпеки Чорногорії (ANB) і Спеціальної державної прокуратури (SDT) за підозрою в шпигунстві затримали шістьох російських дипломатів, 30 громадян Росії з посвідками на тимчасове проживання і двох громадян Чорногорії.

Про це у четвер, 29 вересня, повідомило видання Pobjeda з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, в помешканнях затриманих проводяться обшуки, правоохоронці підозрюють, що 38 затриманих осіб були причетні до створення злочинної організації.
Спеціальний державний прокурор Вукас Радонич підтвердив проведення спеціальних слідчих дій. 

Раніше прем'єр-міністр цієї балканської країни Дрітан Абазович заявив у прямому ефірі під час засідання уряду, що триває "міжнародна операція" за допомогою зовнішніх партнерів, в якій бере участь прокуратура Чорногорії, щоб захистити інтереси країни, але подробиць він не повідомив. 

У 2016 році Чорногорія звинуватила російських агентів у змові з метою приведення проросійської опозиції до влади шляхом вбивства тодішнього прем’єр-міністра Міло Джукановича та зриву інтеграції колишньої югославської республіки в НАТО.

Нагадаємо, наприкінці серпня цього року Агентство безпеки Чорногорії  (ANB) заявило, що країна “перебуває у стані гібридної війни", оскільки російські хакери здійснили потужну кібератаку проти уряду та державних служб. 

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