У Чорногорії стався відчутний землетрус, який розбудив людей

Землетрус міг завдати певних матеріальних збитків в епіцентральній зоні, зазначили сейсмологи.

Вранці 14 березня у Чорногорії стався землетрус магнітудою 5,4 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє місцеве видання Vijesti із посилання на Інститут гідрометеорології та сейсмології.

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Відповідно до інформації сейсмолога, епіцентр знаходився в п'яти кілометрах від міста Чарадже в муніципалітеті Нікшич. Осередок був на глибині 14 кілометрів.

Інститут заявляє, що землетрус міг завдати певних матеріальних збитків в епіцентральній зоні. Влада не коментувала наразі, чи є наслідки внаслідок поштовхів.

Землетрус був відчутний. Велика кількість громадян повідомили в соціальних мережах, що землетрус їх розбудив.

Як повідомляли раніше, на території Полтавської області зафіксовано землетрус.

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