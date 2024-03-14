У Чорногорії стався відчутний землетрус, який розбудив людей

Землетрус міг завдати певних матеріальних збитків в епіцентральній зоні, зазначили сейсмологи.
Вранці 14 березня у Чорногорії стався землетрус магнітудою 5,4 бала за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє місцеве видання Vijesti із посилання на Інститут гідрометеорології та сейсмології.
Відповідно до інформації сейсмолога, епіцентр знаходився в п'яти кілометрах від міста Чарадже в муніципалітеті Нікшич. Осередок був на глибині 14 кілометрів.
Інститут заявляє, що землетрус міг завдати певних матеріальних збитків в епіцентральній зоні. Влада не коментувала наразі, чи є наслідки внаслідок поштовхів.
Землетрус був відчутний. Велика кількість громадян повідомили в соціальних мережах, що землетрус їх розбудив.
Як повідомляли раніше, на території Полтавської області зафіксовано землетрус.
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