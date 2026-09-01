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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Чорногорії оголосили масштабні пошуки росіянина, який вбив трьох людей

Наразі правоохоронці зосередили пошуки росіянина в одному з муніципалітетів на узбережжі.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Росіянин, який вбив трьох людей

Росіянин, який вбив трьох людей / © скриншот з відео

У Чорногорії триває масштабний розшук 30-річного росіянина, якого підозрюють у потрійному вбивстві поблизу Даниловграда. Наразі правоохоронці зосередили пошуки в одному з муніципалітетів на узбережжі.

Про це повідомляє чорногорський телеканал N1.

За інформацією правоохоронців, громадянин РФ Михайло Шабунін, напередодні вдень, 31 серпня, відкрив вогонь по людях у стрілецькому клубі «Češka zbrojevka» поблизу Даниловграда. Загинуло троє працівників закладу.

Після скоєння злочину Шабунін міг втекти на чорному Seat Cordoba, який згодом правоохоронці знайшли в Рогані. Наразі поліція продовжує пошукову операцію в Герцег-Нові та закликає громадян не наближатися до підозрюваного самостійно, а одразу повідомляти поліцію.

Що відомо про підозрюваного росіянина

За даними, наведеними російським ЗМІ, перед стріляниною підозрюваний кілька разів приходив до стрілецького клубу в Даниловграді та тренувався там. У день трагедії він нібито спочатку здійснив пробні постріли, після чого зайшов у приміщення і відкрив вогонь по співробітниках.

За даними російських ЗМІ, 30-річний уродженець Пермі Михайло Шабунін, захоплювався трейлранінгом (біг на природі в горах — ред.), походами в гори та гірськими лижами, а також вирізав посуд із дерева. Останнім часом він нібито шукав роботу у сфері громадського харчування.

Нагадаємо, на Балі росіяни викрали українця та пограбували його на величезну суму.

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