У Чорногорії затримали засновника Z-каналу "Рибарь" Михайла Звінчука: деталі

Михайло Звінчук / © adevarul.ro

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Сьогодні, 9 жовтня, у Чорногорії поліція спільно з Агентством національної безпеки (ANB) затримала п’ятьох осіб, пов’язаних із російською інформаційною мережею «Рибарь». Серед затриманих — засновник проєкту Михайло Звінчук, його дружина Валерія та ще троє людей.

За даними чорногорського видання Vijesti, операція спрямована на припинення діяльності мережі, яку британська та американська влада пов’язують із поширенням кремлівської пропаганди й операціями іноземного інформаційного впливу.

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Кого затримали в Чорногорії

За інформацією Vijesti, правоохоронці затримали Михайла Звінчука, його дружину Валерію та ще трьох осіб. Операція відбулася в районі Которської затоки.

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Видання зазначає, що британська влада називала Звінчука співвласником і генеральним директором «Рибаря», а також пов’язувала його з гібридною діяльністю Росії.

Пізніше затримання прокоментувала офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова. За її словами, російське посольство в Чорногорії з’ясовує обставини інциденту.

Михайло Звінчук та його соратники / © Соцмережі

Дрони та цифрове обладнання: що знайшла поліція

За даними видання Vijesti, під час операції в районі Которської затоки правоохоронці виявили в затриманих дрони, цифрове обладнання, електронні пристрої та телефони.

Кримінальне розслідування триває. Операцію проводять співробітники поліції Тівата спільно з Агентством національної безпеки.

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«Чорногорські служби заздалегідь отримали інформацію про приїзд учасників мережі та кілька днів стежили за їхнім перебуванням у країні», — повідомляє Vijesti з посиланням на джерела в силових структурах.

Навіщо учасники «Рибаря» приїхали до Чорногорії

За інформацією джерел Vijesti в силових структурах, учасники мережі планували зняти документальне відео про можливе узгодження візової політики Чорногорії зі стандартами Європейського Союзу.

Як повідомляє видання, задуманий матеріал мав представити європейську інтеграцію як процес, нав’язаний політичними силами ззовні, що нібито може негативно вплинути на туризм, економічну стабільність і національні інтереси країни.

Що відомо про російську мережу «Рибарь»

«Рибарь» — російський інформаційний проєкт, відомий передусім військовою тематикою та публікаціями в Telegram. Його діяльність привернула увагу західних урядів через підозри щодо поширення проросійських наративів та участі в операціях інформаційного впливу.

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За даними Vijesti, британська влада стверджувала, що мережа частково координується адміністрацією президента Росії, отримує фінансування від державної корпорації «Ростех» і співпрацює з представниками російських спецслужб. Ці твердження є оцінками британської сторони, наведеними виданням.

Санкції проти «Рибаря» та винагорода від США

Як повідомляє Vijesti, Велика Британія запровадила санкції проти Михайла Звінчука, назвавши його ключовою фігурою російської гібридної діяльності.

США також пов’язують мережу «Рибарь» з операціями іноземного впливу, спрямованими на виборчі процеси. Державний департамент США через програму Rewards for Justice пропонує винагороду до 10 млн доларів за інформацію про осіб, причетних до втручання у вибори в США.

Кримінальне розслідування щодо затриманих триває. За інформацією Vijesti, поліція та Агентство національної безпеки продовжують роботу в районі Которської затоки.

Чорногорська влада поки не оприлюднила повної інформації про можливі обвинувачення та подальші процесуальні дії. Подальші висновки щодо діяльності затриманих залежатимуть від результатів розслідування.

Нагадаємо, 8 жовтня посли держав-членів Європейського Союзу схвалили найбільший пакет індивідуальних санкцій проти Росії з початку повномасштабної війни. До обмежень потрапили майже 1,6 тисячі фізичних осіб і компаній, причетних до російського військово-промислового комплексу.

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