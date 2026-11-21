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У Чорному морі біля Геленджика тоне російський суховантаж: фото, відео
Наразі невідомо, чи пов’язане пошкодження російського судна з атакою безпілотників, яка відбулася у ніч проти 21 листопада.
У районі Геленджика Краснодарського краю Росії тоне суховантаж. Судно помітно нахилилося на один бік, однак причини інциденту та обставини, за яких він стався, наразі невідомі.
Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova_plus.
«У росіян у районі Геленджика Краснодарського краю, прямо зараз тоне суховантаж. Судно має помітний крен на один бік. Чи було атаковане судно наразі невідомо», — йдеться в повідомленні.
Український військовий кореспондент і журналіст Андрій Цаплієнко уточнив, що йдеться про суховантаж класу Handysize. Такі судна використовують, зокрема, для перевезення російського зерна.
Російське МНС та влада Краснодарського краю поки не коментували подію. Невідомо також, чи пов’язане пошкодження судна з атакою безпілотників.
Зазначимо, що минулої ночі в Геленджику та Новоросійську оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Чи має цей інцидент стосунок до нічної атаки, наразі не повідомляється.
Нагадаємо, міністерство оборони Фінляндії підтвердило атаку безпілотника на російське торговельне судно в міжнародних водах Фінської затоки. Корабель зазнав пошкоджень. Інцидент стався вранці в суботу, 21 листопада, на захід від острова Суурсаарі (Гогланд).