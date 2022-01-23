У Чорному морі горів танкер із 700 тоннами мазуту: на борту був російський екіпаж

У Чорному морі горів танкер із 700 тоннами мазуту: на борту був російський екіпаж

На судні було 7 громадян Росії.

У Чорному морі на танкері Almuntazah з росіянами на борту сталася пожежа. Судно йшло під прапором Коморських островів.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу Росморрічфлоту.

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Інцидент стався у ніч проти 23 січня. На борту танкера було понад 700 т мазуту.

Екіпаж судна, як вказується, складається з семи людей, всі вони громадяни Росії. Їх евакуювали на буксир British під прапором Молдови.

Інформації про постраждалих не надходило. Наразі судно перебуває на якірній стоянці, його палубне освітлення, навігаційні вогні та генератор у робочому стані.

Представниця західного керування на транспорті СКР Олена Марковська уточнила, що спалах стався у машинному відділенні танкера. Судно було за дві милі від мису Залізний ріг селища Хвиля Темрюкського району Краснодарського краю.

"Слідчими органами Західного міжрегіонального слідчого управління на транспорті Слідчого комітету Росії за фактом загоряння у машинному відділенні танкера під іноземним прапором в акваторії Чорного моря організовано дослідчу перевірку", - сказала вона журналістам, пише російський "Інтерфакс".

Наразі пожежу локалізовано. Росіяни направили буксир у бік аварійного судна, але наразі ані судновласник, ані капітан за допомогою не зверталися.

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