У Чорному морі неподалік від болгарського кордону виявили ще одну міну

У Чорному морі неподалік від болгарського кордону виявили ще одну міну

У зону події спрямовано групу морського спецназу (SAS), яка нейтралізує міну.

У Чорному морі поблизу кордону з Болгарією було виявлено морську міну. Про це повідомило у понеділок, 28 березня, Міністерство національної оборони.

Про це повідомляє Anadolu.

"Біля берегів населеного пункту Ігнеада поблизу кордону з Болгарією виявлено морську міну", - йдеться у повідомленні.

У зону події спрямовано групу морського спецназу (SAS), яка нейтралізує міну.

Нагадаємо, 26 березня Біля протоки Босфор було виявлено міну, що дрейфувала, тож турецькій владі довелося закривати прохід через протоку. Про невідомий об'єкт повідомило цивільне судно, що прямувало через Босфор. Також фото міни зробили очевидці з берега.

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