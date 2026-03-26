У Чорному морі підірвали танкер з російською нафтою: що відомо про атаку на Altura біля Стамбула

Танкер / © Фото з відкритих джерел

Невідомий безпілотник атакував турецький танкер Altura, який перевозив велику партію російської сирої нафти. Внаслідок удару на судні пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

За наявною інформацією, атака сталася приблизно за 15 морських миль від протоки Босфор. Танкер класу Suezmax був завантажений близько 1 млн барелів сирої нафти марки Urals, яку він транспортував із Новоросійська.

Після удару вибух пролунав на містку судна, а машинне відділення частково заповнилося водою.

Наразі танкер оточений трьома військовими кораблями Туреччини. Поруч також перебуває судно екстреного реагування під управлінням берегової безпеки.

Відомо, що Altura перебуває під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу, однак не підпадає під обмеження США. Обставини атаки та джерело запуску безпілотника наразі встановлюються.

Тіньовий флот РФ — останні новини

Нагадаємо, Росія застосовує GPS-спуфінг, щоб приховувати переміщення суден свого «тіньового флоту» та обходити міжнародні санкції на експорт нафти. Система підміняє координати суден, через що вони відображаються в системах відстеження в іншому місці.

Спочатку цю технологію використовували у військових цілях у Чорному морі, а згодом — для маскування транспортування енергоресурсів. Україна передає партнерам інформацію про такі схеми, щоб протидіяти обходу санкцій.

До слова, у ніч проти 25 березня дрони атакували ключові морські порти Ленінградської області Росії — в Усть-Лузі та Виборгу.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи та яскраві спалахи в небі, а також пожежі на території портової інфраструктури. На тлі атаки тимчасово зупиняли роботу аеропорту Пулково.

Очільник регіону Олександр Дрозденко підтвердив атаку та заявив, що сили ППО нібито знищили 33 безпілотники. За його словами, у порту Усть-Луга ліквідовували пожежу, попередньо без постраждалих.

За даними моніторингових ресурсів, під удар міг потрапити завод «НОВАТЭК-Усть-Луга», який займається переробкою газового конденсату та експортом нафтопродуктів.