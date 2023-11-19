У Чорному морі після шторму зникло безвісти судно з екіпажем

На борту вантажного судна перевозили до Туреччини вантаж феросплавів, закуплених у Росії.

Корабель і його дванадцять членів екіпажу зникли безвісти в Чорному морі біля північно-західного узбережжя Туреччини після сильного шторму. Турецьке судно перевозило з російського порту Темрюк вантаж феросплавів.

Про це в неділю, 19 листопада, повідомило турецьке видання TRT Haber.

“Корабель Kafkametler під турецьким прапором надіслав сигнал лиха сьогодні, о 10:29. Наші спроби зв'язатися з судном і його екіпажем залишилися без відповіді", - оголосило Генеральне управління морських справ Туреччини.

Судно подало свій останній сигнал біля міста Ереглі на північному заході Туреччини.

“Через погану погоду наразі неможливо дістатися до місця розташування корабля або встановити близький візуальний контакт. Пошуково-рятувальні роботи за допомогою авіаційної та морської техніки будуть розпочаті, щойно дозволять погодні умови”, – додали в Головному морському управлінні.

Дванадцять моряків перебувають на борту вантажного судна, що перевозить 1542 тонни феросиліцію з порту Темрюк у Росії до Аліага в Туреччині.

У своєму останньому спілкуванні з турецькою владою капітан заявив, що судно дрейфувало до причалу біля узбережжя Ереглі.

Сильний вітер і шторм обрушилися в неділю, 19 листопада, на декілька районів Туреччини, особливо на північний захід.

Інше судно під прапором Камеруну розломилося на дві частини через сильні хвилі біля берегів Ереглі після того, як весь його екіпаж був безпечно евакуйований.

Сильний вітер і дощі також спричинили повені та пошкодження в Сіле та Гаріпче, двох містах на узбережжі Чорного моря поблизу Стамбула, не спричинивши при цьому жодних жертв чи руйнувань.

Нагадаємо, потужний шторм зі шквальним вітром, сильним дощем і снігом обрушився напередодні на Болгарію, внаслідок чого загинуло двоє людей, а десятки тисяч залишилися без світла.

Читайте також: