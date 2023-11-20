У Чорному морі після шторму зникло безвісти судно з екіпажем: з'явилися подробиці

Влада не може зв'язатися з членами екіпажу.

У Чорному морі зникло судно Kafkametler, на борту якого перебувало 12 осіб. Турецька влада заявила, що воно затонуло.

Про це пише 24 Канал.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив 20 листопада, що трагедія трапилась внаслідок шторму в морі. На борту судна перебувало 12 членів екіпажу.

Алі Єрлікая розповів, що судно втратило зв'язок після виходу з порту в районі Караденіз Ереглі в Зонгулдаку. Далі воно врізалося у хвилеріз та затонуло.

Контакт із 12 членами екіпажу, які були на кораблі, досі не встановлено.

Що відомо про трагедію

Турецьке вантажне судно Kafkametler прямувало з російського порту Темрюк із вантажем феросплавів, подало сигнал лиха ще вранці біля міста Ереглі й більше зв'язатися з ним не вдалося. На борту вантажного судна перебували 12 членів екіпажу. З ними також зв'язатися не вдалося.

Повідомляється, що капітан корабля перед інцидентом повідомив, що дрейфував у бік військового хвилеріза Ереглі. Спроби зв'язатися з кораблем не увінчалися успіхом.

Дістатися до вказаного місця або встановити тісний візуальний контакт неможливо через погані погодні умови.

Пошуково-рятувальні роботи будуть продовжені з використанням повітряної та морської стихії залежно від погодних умов, повідомляють у Головному управлінні морських справ Туреччини.

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