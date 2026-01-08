У Чорному морі здійснено атаку на нафтовий танкер, пов'язаний з Росією

Нафтовий танкер, пов'язаний з Росією / © marinetraffic.com

Реклама

Нафтовий танкер, пов’язаний з Росією, був атакований морським дроном у Чорному морі біля берегів Туреччини.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на турецькі ЗМІ.

Судно «Ельбус» під прапором Палау перебувало приблизно за 30 миль від узбережжя Туреччини, коли по ньому було завдано удару. Після атаки танкер подав сигнал лиха і на місце події прибула берегова охорона.

Реклама

Офіційного підтвердження від Сил оборони України про завданий удар поки не було. Однак турецькі видання припускають, що відбулася чергова атака українського дрона на пов’язані з Росією нафтові танкери, які вже траплялися в Чорному морі минулого року.

У виданні зазначають, що деякі кораблі російського тіньового флоту вирішили проходити через Чорне море маршрутами ближче до турецького узбережжя, щоб зменшити ризик ударів від українських морських дронів. «Ельбус» прямував одним із таких маршрутів.

Дані відстеження суден, зібрані Bloomberg, показують, що судно змінило курс після того, як у середу попрямувало на схід у Чорному морі.

Зараз, схоже, воно стоїть на якорі ближче до турецького узбережжя, а його навігаційний статус відображається як «не під керуванням».

Реклама

Згідно з даними Kpler, судно перевозить російські вантажі лише від лютого 2025 року.

середу, 7 січня, стало відомо, що США захопили нафтовий танкер під російським прапором. У Білому домі пізніше заявили, що це було судно тіньового флоту Венесуели, яке перевозило нафту та перебуває під санкціями.