У Чорному морі знайшли загадковий об'єкт: військові терміново перекрили район (фото)

Фото ілюстративне / © Associated Press

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Військово-морські сили Болгарії знищили безпілотний літальний апарат, який виявили у Чорному морі поблизу міста Ахтополь.

Про це повідомило Міністерство оборони країни, передає sofiaglobe.

Дрон помітили приблизно за 21 морську милю на схід від Ахтополя під час виконання завдань кораблями Чорноморської групи з протимінної боротьби, які вийшли з порту Бургас.

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Фото: Defence Ministry

За наказом командира тактичної групи турецький мінний мисливець Akçay наблизився до об’єкта для перевірки. Водолази встановили, що у воді дрейфує безпілотник із пошкодженим крилом.

Під час підводного огляду фахівці не виявили на корпусі апарата закріплених боєприпасів. Водночас військові не виключили, що всередині дрона могли залишатися вибухові речовини.

З міркувань безпеки район навколо знахідки було тимчасово закрито для судноплавства. Болгарський мінний мисливець «Струма» та румунський корабель Dumitrescu патрулювали акваторію і попереджали цивільні судна про небезпеку. Також для кораблів, що перебували поблизу, поширили відповідне навігаційне попередження.

Після доповіді до берегового штабу командувач Чорноморської групи з протимінної боротьби капітан Петар Димитров дозволив знищити безпілотник.

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У Міноборони Болгарії зазначили, що операція пройшла успішно завдяки високому рівню підготовки екіпажів. Відомство нагадало, що група з протимінної боротьби була активована 10 липня, а нині вдруге від моменту свого створення перебуває під командуванням Болгарії.

Кораблі міжнародної групи продовжують спільні операції в Чорному морі та постійно здійснюють моніторинг акваторії, щоб виявляти об’єкти, які можуть становити небезпеку для судноплавства.

Нагадаємо, раніше йшлося про атаки на танкери, які паралізували ключовий нафтовий маршрут Казахстану.

Тож Казахстан тимчасово припинив транспортування нафти до морського термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) поблизу Новоросійська, що в РФ після серії атак на танкери, що перевозили казахстанську нафту.

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