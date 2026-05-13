У Чикаго українець "розвів" мільярдера на 450 млн доларів: що вигадав
У США американець українського походження вкрав $450 млн у мексиканського мільярдера. Шахрайська схема полягала у створенні фіктивної компанії «Astor Asset Group» і видаванні її за структуру відомої родини Астор.
Про це пише Chicago Sun-Times.
Українцю висунули звинувачення у викраданні 450 мільйонів доларів у мільярдера. Справу розглядають у Чикаго. У засекреченому обвинувальному висновку йдеться, що 63-річного Володимира Склярова звинувачують у тому, що він видавав себе за керівника компанії, пов’язаної з заможною родиною Астор.
За допомогою схеми кредитування під заставу акцій Володимирові вдалося вкрасти гроші у мексиканського мільярдера.
Як стало відомо, американця українського походження утримують у федеральній в’язниці Чикаго. У Нью-Йорку йому висунули звинувачення. На сайті Служби маршалів США зазначено, що 63-річний Володимир Скляров перебуває у федеральному виправному центрі Чикаго.
Його ім’я фігурує у документі про депортацію до Чикаго. Справа про шахрайство має гриф таємності.
Зазвичай процедура депортації включає прохання до суду про переведення особи з місця арешту в юрисдикцію, де йому пред’явлено звинувачення.
У поданому до суду документі агент ФБР заявив, що спілкувався телефоном з федеральним суддею в Чикаго у справі про депортацію Володимира Склярова, однак у документі немає інформації про місце затримання підозрюваного.
У доданому засекреченому обвинувальному акті йдеться, що Склярову було пред’явлено звинувачення в шахрайстві щодо «Жертви А» на суму понад 450 мільйонів доларів за допомогою схеми кредитування під заставу акцій у період з 2021 по 2024 рік.
Торік газета The Wall Street Journal повідомила, що жертвою шахрайської схеми став мексиканський мільярдер Рікардо Салінас Плієго.
Згідно з обвинувальним висновком, американець українського походження видавав себе за Грегорі Мітчелла, керівника Astor Asset Group. Скляров був раніше засуджений — він відсидів у в’язниці за шахрайство з програмою Medicare. Після цього йому вдалося розбудувати імперію з нерухомості на Середньому Заході, яка впала внаслідок хвилі судових розглядів.
Чоловік приїхав до США у дитинстві та жив на півночі Чикаго.
Нагадаємо, у лютому 2026 року в Житомирі на заправці стався дивний випадок — чоловік заправив автівку на 60 літрів пального і не розрахувався. Він вигадав цікаву схему, як заправити авто безкоштовно.
Після заправки чоловік імітував розмову телефоном, вдаючи, що йде до каси, проте скористався моментом і втік з АЗС. Сума на заправці сягнула близько 4000 гривень.
Поліція оперативно встановила особу порушника, яким виявився місцевий автомеханік. У суді чоловік повністю визнав провину, пояснивши свій вчинок раптовим виникненням корисливих мотивів.
Оскільки підсудний раніше не мав проблем із законом і щиро розкаявся, справу розглядали за спрощеною процедурою. Корольовський районний суд Житомира визнав чоловіка винним у шахрайстві за ч. 1 ст. 190 КК України.
Попри те, що вартість вкраденого пального становила 3959 гривень, за рішенням суду правопорушник має сплатити штраф у розмірі 34 000 гривень.