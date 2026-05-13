У Чикаго українець "розвів" мільярдера на 450 млн доларів: що вигадав

У Чикаго судять українця

У США американець українського походження вкрав $450 млн у мексиканського мільярдера. Шахрайська схема полягала у створенні фіктивної компанії «Astor Asset Group» і видаванні її за структуру відомої родини Астор.

Про це пише Chicago Sun-Times.

Українцю висунули звинувачення у викраданні 450 мільйонів доларів у мільярдера. Справу розглядають у Чикаго. У засекреченому обвинувальному висновку йдеться, що 63-річного Володимира Склярова звинувачують у тому, що він видавав себе за керівника компанії, пов’язаної з заможною родиною Астор.

За допомогою схеми кредитування під заставу акцій Володимирові вдалося вкрасти гроші у мексиканського мільярдера.

Як стало відомо, американця українського походження утримують у федеральній в’язниці Чикаго. У Нью-Йорку йому висунули звинувачення. На сайті Служби маршалів США зазначено, що 63-річний Володимир Скляров перебуває у федеральному виправному центрі Чикаго.

Його ім’я фігурує у документі про депортацію до Чикаго. Справа про шахрайство має гриф таємності.

Зазвичай процедура депортації включає прохання до суду про переведення особи з місця арешту в юрисдикцію, де йому пред’явлено звинувачення.

У поданому до суду документі агент ФБР заявив, що спілкувався телефоном з федеральним суддею в Чикаго у справі про депортацію Володимира Склярова, однак у документі немає інформації про місце затримання підозрюваного.

У доданому засекреченому обвинувальному акті йдеться, що Склярову було пред’явлено звинувачення в шахрайстві щодо «Жертви А» на суму понад 450 мільйонів доларів за допомогою схеми кредитування під заставу акцій у період з 2021 по 2024 рік.

Торік газета The Wall Street Journal повідомила, що жертвою шахрайської схеми став мексиканський мільярдер Рікардо Салінас Плієго.

Згідно з обвинувальним висновком, американець українського походження видавав себе за Грегорі Мітчелла, керівника Astor Asset Group. Скляров був раніше засуджений — він відсидів у в’язниці за шахрайство з програмою Medicare. Після цього йому вдалося розбудувати імперію з нерухомості на Середньому Заході, яка впала внаслідок хвилі судових розглядів.

Чоловік приїхав до США у дитинстві та жив на півночі Чикаго.

