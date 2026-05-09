У Читі на парад вигнали марширувати вдів і матерів загиблих окупантів (відео)

Замість танків, яких не вистачило для параду в Читі, на площу вигнали вдів та матерів ліквідованих окупантів.

Парад вдів у Читі

У російські Читі на параді до Дня перемоги змусили марширувати вдів і матерів загиблих окупантів, які несли портрети своїх загиблих злочинців.

Про це стало відомо з аналізу російських пропагандистських ЗМІ.

Зазначається, що парад пройшов у Читі без участі військової техніки. У ньому було задіяно 1,7 тисяч осіб. Вперше на парад вигнали в якості учасників, а не глядачів дружин та матерів загиблих у війні проти України російських окупантів, які напнули на себе кітелі своїх ліквідованих воєнних злочинців.

«За кожним кроком цієї колони віра, надія та кохання. У кожному погляді біль втрати та безмірна гордість», — цинічно заявила диктор-жінка під час проходження колони.

Завершальна шеренга у цій колоні жінок несла портрети загиблих окупантів.

Нагадаємо, що у Москві пройшов парад до 9 травня. На Красній площі вперше за 20 років не було техніки, зате крокували солдати КНДР.

Раніше у Politico написали, що військовий парад у Москві став для Путіна головним страхом.

Також видання The New York Times проаналізувало, як головний патріотичний ритуал РФ став демонстрацією слабкості диктатора, і спрогнозувало, що буде з Росією далі.

