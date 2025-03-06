В ЦРУ почалися масові звільнення нових працівників: у NYT надали деталі

Центральне розвідувальне управління США зіткнулося з початком звільнень нещодавно найнятих співробітників за указом президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє The New York Times.

Причина звільнень наразі не вказується, та NYT пише, що в департаментах, відповідальних за китайськи і мексиканський напрямки, звільнень менше, ніж в інших.

У повідомленні йдеться і про те, що співробітників, найнятих за останні два роки, викликали в місце поза штаб-квартирою ЦРУ в Ленглі, що в штаті Вірджинія, та наказали передати повноваження службі безпеки, причому без пояснень причин звільнення. Також звільняють тих працівників, які все ще перебувають на випробувальному терміні. Відомо лише те, що звільнення відбуваються в межах скорочень урядового штату США.

Звільняють і рекрутерів, які приводили до ЦРУ нових співробітників.

Варто зауважити, що Федеральний суд штату Вірджинія дозволив керівництву ЦРУ звільняти співробітників "за власним бажанням" у лютому 2025 року.

Раніше стало відомо, якими саме розвідданими США продовжують ділитися з Україною.

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