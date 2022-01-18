CША не розглядали можливість відключення РФ від SWIFT у разі подальшої агресії проти України

CША не розглядали можливість відключення РФ від SWIFT у разі подальшої агресії проти України

За словами речниці, США продовжують співпрацю з європейськими партнерами щодо "серйозних наслідків", якщо Росія нападе на Україну.

В адміністрації Байдена спростували інформацію європейських ЗМІ про те, що США та Європейський союз нібито відмовились від ідеї відключення РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі нової агресії проти України.

Про це заявила під час брифінгу 18 січня речниця Білого дому Джен Псакі, відповідаючи на питання журналістів.

Також читайте Говорили також і про Україну: Алієв після зустрічі з Зеленським зателефонував Путіну

Вона зазначила, що якщо Кремль наважиться напасти на Україну, то відповідь США буде "серйозною" для РФ.

"Жодні варіанти не відкидалися. Ми продовжуємо тісні консультації з європейськими партнерами щодо серйозних наслідків для Росії, якщо вона вдасться до нового вторгнення в Україну", - сказала Псакі.

Варто зазначити, німецьке видання Handelsblatt, посилаючись на свої джерела в уряді, повідомило, що США та ЄС не розглядають можливість відключення Кремля від SWIFT.

Нагадаємо:

Раніше Європарламент ухвалив резолюцію про можливе відключення Росії від платіжної системи SWIFT через будь-яку нову агресію щодо України. Відповідну резолюцію абсолютною більшістю голосів ухвалив головний законодавчий орган Євросоюзу 16 грудня.

від платіжної системи SWIFT через будь-яку нову агресію щодо України. Відповідну резолюцію абсолютною більшістю голосів ухвалив головний законодавчий орган Євросоюзу 16 грудня. Натомість очільник другого за величиною банку Росії "ВТБ" Андрій Костін прокоментував можливість відключення РФ від платіжної системи SWIFT у разі вторгнення до України. Він сказав, що Росія таке рішення "переживе" , але це буде "недружній захід" з боку західних країн.

, але це буде "недружній захід" з боку західних країн. У Сенаті США пропонують ввести санкції проти президента Росії Володимира Путіна в разі вторгнення військ РФ до України. Відповідний документ демократи Сенату оприлюднили у середу, 12 січня.

Читайте також: