У ЦВК РФ заявили, що вибори до Держдуми відбулися: оголошено попередні результати

У ЦВК РФ заявили, що вибори до Держдуми відбулися: оголошено попередні результати

Майже половина виборців віддала свої голоси за путінську партію “Єдина Росія”.

У Центральній виборчій комісії Російської Федерації повідомили про успішне проведення виборів до Держдуми — у російський парламент проходять п’ять політичних партій.

Про це повідомляє видання “Коммерсантъ” з посиланням на заяву під час брифінгу голови ЦВК РФ Елли Памфілової.

За даними російської ЦВК, явка на виборах склала 51,68%. До парламенту потрапляють п'ять політичних партій, які подолали 5-відсотковий бар’єр. Найбільше голосів отримала путінська “Єдина Росія” - 49,79%, слідом ідуть КПРФ (19,04%), ЛДПР (7,48%), “Справедлива Росія - за правду” (7,41%) і “Нові люди” (5,36%). Остаточно підсумки голосування підведуть в п'ятницю, 24 вересня.

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Памфілова закликала не поспішати з підбиттям підсумків виборів, оскільки ще будуть розглядатися скарги. На її думку, на шести-семи дільницях є підстави для скасування голосування, а в Петербурзі як мінімум на одній дільниці доведеться порушувати кримінальну справу.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна введе санкції за проведення виборів до Державної думи РФ на окупованих територіях Донбасу та Криму.

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