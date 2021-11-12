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У Дагестані чоловік з автоматом влаштував криваву бійню у мечеті: убив імама і поранив двох його родичів

У Дагестані чоловік з автоматом влаштував криваву бійню у мечеті: убив імама і поранив двох його родичів

Фото: Telegram / Shot

Нападника убили під час сутички, перерізавши йому горло ножем.

У п’ятницю, 12 листопада, у селі Аметеркмахі в Дагестані (Російська Федерація) земельна суперечка між односельцями закінчилася кривавою бійнею.

Як повідомляє Telegram-канал Shot, земельний конфлікт у мешканця села виник із місцевим священнослужителем та його родичами.

Щоб покарати своїх кривдників, 62-річний Асадулла Рахманов прийшов до мечеті з автоматом на плечі, пістолетом у руці та гранатами на поясі. Від випущених ним куль імам загинув на місці, а його брат та племінник отримали вогнепальні поранення. Один із поранених під час сутички вихопив ніж і перерізав горло нападникові.

З місця кривавої бійні в дагестанському селі Аметеркмахи правоохоронці вилучили:

  • автомат Калашникова, 1964 року випуску з чотирма магазинами та 169 патронами;
  • гільзи від набоїв для АК - 13 шт.;
  • пістолет ТТ, 1944 р.в. з одним магазином та 7 патронами;
  • гранатомет підствольний ГП-25;
  • гранати для підствольного гранатомета ВОГ-25 - 9 шт.

Нагадаємо, раніше під час молитви в мечеті у афганській провінції Кундуз стався вибух. 

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