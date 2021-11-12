У Дагестані чоловік з автоматом влаштував криваву бійню у мечеті: убив імама і поранив двох його родичів

У Дагестані чоловік з автоматом влаштував криваву бійню у мечеті: убив імама і поранив двох його родичів

Нападника убили під час сутички, перерізавши йому горло ножем.

У п’ятницю, 12 листопада, у селі Аметеркмахі в Дагестані (Російська Федерація) земельна суперечка між односельцями закінчилася кривавою бійнею.

Як повідомляє Telegram-канал Shot, земельний конфлікт у мешканця села виник із місцевим священнослужителем та його родичами.

Також читайте В Афганістані троє смертників підірвали себе в мечеті - загинули понад 60 людей

Щоб покарати своїх кривдників, 62-річний Асадулла Рахманов прийшов до мечеті з автоматом на плечі, пістолетом у руці та гранатами на поясі. Від випущених ним куль імам загинув на місці, а його брат та племінник отримали вогнепальні поранення. Один із поранених під час сутички вихопив ніж і перерізав горло нападникові.

З місця кривавої бійні в дагестанському селі Аметеркмахи правоохоронці вилучили:

автомат Калашникова, 1964 року випуску з чотирма магазинами та 169 патронами;

гільзи від набоїв для АК - 13 шт.;

пістолет ТТ, 1944 р.в. з одним магазином та 7 патронами;

гранатомет підствольний ГП-25;

гранати для підствольного гранатомета ВОГ-25 - 9 шт.

Нагадаємо, раніше під час молитви в мечеті у афганській провінції Кундуз стався вибух.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання