У Дагестані люди перекрили федеральну трасу через мобілізацію в Росії: відео

У республіці Дагестан РФ у четвер, 22 вересня, місцеві жителі перекрили федеральну трасу.
Мешканці Дагестану протестують проти так званої "часткової мобілізації".
Про це повідомляють дагестанські телеграм-канали.
Федеральну трасу РФ перекрили в Бабаюртіському районі Республіки Дагестан. Там люди ходять по дорозі, намагаючись не пропустити вантажівки та інший транспорт.
Наразі через цензуру в РФ невідомо, чим закінчилась акція протесту.
Нагадаємо, у Дагестані 11-класниця Зухра Альбекова на шкільній лінійці під час церемонії "останнього дзвінка" вийшла до мікрофона та вигукнула "Ні війні! Свободу Україні! Путін — чорт!".
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