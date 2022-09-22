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У Дагестані люди перекрили федеральну трасу через мобілізацію в Росії: відео

Дата публікації
Перегляди
2722
Час на прочитання
1 хв
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У Дагестані люди перекрили федеральну трасу через мобілізацію в Росії: відео

Фото: скриншот з відео

У республіці Дагестан РФ у четвер, 22 вересня, місцеві жителі перекрили федеральну трасу.

Мешканці Дагестану протестують проти так званої "часткової мобілізації". 

Про це повідомляють дагестанські телеграм-канали. 

Федеральну трасу РФ перекрили в Бабаюртіському районі Республіки Дагестан. Там люди ходять по дорозі, намагаючись не пропустити вантажівки та інший транспорт. 

Наразі через цензуру в РФ невідомо, чим закінчилась акція протесту. 

Нагадаємо, у Дагестані 11-класниця Зухра Альбекова на шкільній лінійці під час церемонії "останнього дзвінка" вийшла до мікрофона та вигукнула "Ні війні! Свободу Україні! Путін — чорт!".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2722
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