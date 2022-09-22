У Дагестані люди перекрили федеральну трасу через мобілізацію в Росії: відео

Мешканці Дагестану протестують проти так званої "часткової мобілізації".

Про це повідомляють дагестанські телеграм-канали.

Федеральну трасу РФ перекрили в Бабаюртіському районі Республіки Дагестан. Там люди ходять по дорозі, намагаючись не пропустити вантажівки та інший транспорт.

Наразі через цензуру в РФ невідомо, чим закінчилась акція протесту.

Нагадаємо, у Дагестані 11-класниця Зухра Альбекова на шкільній лінійці під час церемонії "останнього дзвінка" вийшла до мікрофона та вигукнула "Ні війні! Свободу Україні! Путін — чорт!".

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