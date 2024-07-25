У Дагестані невідомі забарикадувались у квартирі і погрожували підірвати: пропагандисти заплуталися у версіях

Спочатку пропагандисти писали про загрозу теракту у Дагестані, але потім їм "спустили" іншу методичку і все стали заперечувати.

У російському місті Каспійськ, що в Дагестані, невідомі забарикадувалися в квартирі житлового будинку і загрожують вибухом.

Про це писали російські ЗМІ.

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Дагестанські інтернет-паблики писали, що невідомі забарикадувалися на 5 поверсі та погрожують підірвати будівлю. Зазначалося, що з будинку евакуювали жителів.

Двір будинку оточений, крім того, у людей відключилася електрика, зазначали пропагандистські ЗМІ.

Зокрема, пропагандистське видання "ТАСС" писало, що під час обшуків у багатоквартирному будинку в Каспійську були затримані, а силовики нібито "спрацювали на випередження".

Проте згодом пропагандистам "спустили" іншу методичку. "МВД" Росії спростувало повідомлення про тих, хто забарикадувався в житловому будинку в Каспійську.

"Інформація про людей, що забарикадувалися в будинку, в Каспійську помилкова. У місті проводилися оперативно-слідчі заходи на кілька адрес", – повідомила керівниця прес-служби "МВД" Дагестану Гаяна Гарієва.

Нагадаємо, що місяць тому, 23 червня, у двох міста Дагестану – Махачкалі та Дербенті – група невідомих озброєних чоловіків напала на силовиків, храм РПЦ та синагогу. Відомо про велику кількість убитих, серед яких є представники поліції, священник РПЦ та сторож церкви.

За інформацією російських пропагандистських ЗМІ, число загиблих у Дагестані після нападу досягло дев'яти, семеро з них — силовики, постраждали 25 людей.

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