У Дагестані невідомі забарикадувались у квартирі і погрожували підірвати: пропагандисти заплуталися у версіях

Спочатку пропагандисти писали про загрозу теракту у Дагестані, але потім їм "спустили" іншу методичку і все стали заперечувати.
У російському місті Каспійськ, що в Дагестані, невідомі забарикадувалися в квартирі житлового будинку і загрожують вибухом.
Про це писали російські ЗМІ.
Дагестанські інтернет-паблики писали, що невідомі забарикадувалися на 5 поверсі та погрожують підірвати будівлю. Зазначалося, що з будинку евакуювали жителів.
Двір будинку оточений, крім того, у людей відключилася електрика, зазначали пропагандистські ЗМІ.
Зокрема, пропагандистське видання "ТАСС" писало, що під час обшуків у багатоквартирному будинку в Каспійську були затримані, а силовики нібито "спрацювали на випередження".
Проте згодом пропагандистам "спустили" іншу методичку. "МВД" Росії спростувало повідомлення про тих, хто забарикадувався в житловому будинку в Каспійську.
"Інформація про людей, що забарикадувалися в будинку, в Каспійську помилкова. У місті проводилися оперативно-слідчі заходи на кілька адрес", – повідомила керівниця прес-служби "МВД" Дагестану Гаяна Гарієва.
Нагадаємо, що місяць тому, 23 червня, у двох міста Дагестану – Махачкалі та Дербенті – група невідомих озброєних чоловіків напала на силовиків, храм РПЦ та синагогу. Відомо про велику кількість убитих, серед яких є представники поліції, священник РПЦ та сторож церкви.
За інформацією російських пропагандистських ЗМІ, число загиблих у Дагестані після нападу досягло дев'яти, семеро з них — силовики, постраждали 25 людей.
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