У Дагестані пацієнтів реабілітаційної клініки "лікують" від атеїзму та ЛГБТ – соцмережі

У Дагестані це вже не перший випадок примусового "лікування" представників ЛГБТ, про який стало відомо правозахисникам.

У Дагестані (РФ) виявили так звану "реабілітаційну клініку, де пацієнтів "лікували" від атеїзму та ЛГБТ.

Про це повідомляє російський телеграм-канал SOTA.

За інформацією каналу, жертвою клініки стала Еліна Ухманова, яку батьки віддали туди на 4 місяці на тлі 2 пагонів від домашнього насильства.

Там дівчина зазнавала знущань у вигляді підвішування на наручниках, сковування з іншими людьми та непомірних фізичних навантажень на кшталт 400 присідань "за лайку"

"Тебе могли побити і цілодобово ти висиш, без їжі та води і нікому з реабілітантів не можна з таким розмовляти, максимум, могли в туалет відпустити, і то кілька разів тільки. Директори відкрито говорили, що навіть якщо людина обмочиться у штани, вона буде так висіти", – каже Ухманова.

На сайті закладу обіцяють "повторну безкоштовну реабілітацію", якщо родичі не будуть задоволені підсумками перших тортур.

Раніше у цьому телеграм-каналі розповідали історію дагестанца 22-річного Магомеда Асхабова, якого рідні на 7 місяців замкнули у "реабілітаційний центр", щоб "лікувати від гомосексуальності".

Нагадаємо, що РФ відправляє на війну ув'язнених із нижчої тюремної касти — так званих "опущених".

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