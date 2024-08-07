У Дагестані російська шахістка намагалася отруїти суперницю ртуттю

Абакарова зізналася в поліції, що вилила ртуть із градусника поруч із дошкою Османової з особистої неприязні.

На чемпіонаті Дагестану з шахів минулорічна чемпіонка Північно-Кавказького федерального округу Аміна Абакарова розлила ртуть поруч із дошкою суперниці.

Про це повідомляє видання “Медуза” з посиланням на заяву Федерацію шахів Росії (ФШР), яка з’явилася 7 серпня.

Інцидент трапився ще 2 серпня під час турніру у Махачкалі. Із запису з камери спостереження стало відомо, що 40-річна Аміна Абакарова вивчила список учасників, а потім розлила ртуть поруч із шахівницею однієї з суперниць - Умайганат Османової.

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Під час змагань Османова відчула запаморочення та нудоту. Невдовзі біля шахівниці було виявлено ртуть, яку зібрав у пакет суддя, та викликав поліцію. Османовій знадобилася медична допомога.

Абакарова зізналася в поліції, що вилила ртуть від градусника поруч із дошкою Османової з особистої неприязні. Відомо, що наприкінці липня Абакарова та Османова зустрілися у фіналі турніру в Махачкалі, набрали однакову кількість балів, але перемогу присудили Османовій.

Міністр спорту Дагестану Сажид Сажидов заявив, що Абакаровій “загрожує довічна дискваліфікація, звільнення з роботи та кримінальне переслідування”. За даними ЗМІ, поліція проводить перевірку за статтею про заподіяння легкої шкоди здоров'ю.

Нагадаємо, раніше у російській республіці Дагестан у поліцейському відділку вбили учасника війни в Україні, який повернувся додому неадекватним.

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