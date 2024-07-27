У Дагестані у відділку поліції забили до смерті учасника війни в Україні, в якого “з’їхав дах”

Колишній російський солдат, перебуваючи під дією наркотичних речовин, не впізнавав власну матір та бігав з ножем по даху.

У російській республіці Дагестан, де нещодавно відбулися заворушення зі стріляниною після підпалу синагог та православних храмів, у поліцейському відділку вбили учасника війни в Україні, який повернувся додому неадекватним.

Відео з камер спостереження опубліковане у Мережі.

Інцидент трапився у дагестанській столиці Махачкалі ще 9 липня. 48-річного Ахмеда Джабраїлова, який воював у складі російської окупаційної армії та повернувся додому, затримали через неадекватну поведінку.

Як писали у місцевих пабліках, колишній російський солдат, перебуваючи під дією наркотичних речовин, не впізнавав власну матір, бігав з ножем по даху та чинив опір під час затримання.

Доставлений до відділку Джабраїлов почав себе почувати погано та сповз на підлогу. Поліцейські своєрідно надавали йому допомогу: один з них коліном навалився на затриманого, який почав пручатися.

Тоді на нього накинулося ще четверо силовиків - двоє колінами стояли в нього на спині, інші наступали на ноги і били електрошокером. Потім один із поліцейських буквально почав стрибати на затриманому.

Зрештою Джабраїлов перестав подавати ознаки життя.

Лікарі, які прийшли через кілька хвилин, лише констатували смерть затриманого.

У Слідчому комітеті РФ підтвердили смерть чоловіка у поліцейському відділку Махачкали, але заявили, що обставини та причини ще будуть з’ясовувати.

Нагадаємо, нещодавно у російському місті Каспійськ, що в Дагестані, невідомі забарикадувалися в квартирі житлового будинку і погрожували вибухом.

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