У Дагестані закликають людей вирушати на війну, а у протестах побачили "західних кураторів"

Омбудсмен Дагестану Джамал Алієв закликав противників мобілізації не протестувати на вулицях, а брати участь у "спецоперації в Україні".

Про це повідомляє "Кавказский узел".

Алієв також повторив кремлівський наратив, що у всьому винен Захід. Мовляв, протести про мобілізації в РФ - це їхніх рук справа. "Західні куратори відправили на вулиці ваших матерів та сестер. Не тіште себе ілюзіями, ваші життя для них нічого не варті", - заявив він.

Омбудсмен також наголосив, що Дагестан "історично славився найумілішими та найлютішими воїнами", а тому закликав учасників акцій "переосмислити те, що сталося", вирушити в зону спецоперації і "померти за Батьківщину, за народ і за президента".

До слова, днями на офіційному сайті Джамала Алієва з'явилося повідомлення проти мобілізації. Втім, згодом омбудсмен повідомив, мовляв, сайт зламали для "підбурювання жителів республіки на неправомірні дії".

Як повідомлялося, акції у Махачкалі відбуваються від 25 вересня. Тоді силовики жорстко розігнали протестувальників і затримали понад сто осіб. Жителі республіки Дагестан стали найактивнішими учасниками спротиву. Люди масово виходять на акції протесту, перекривають федеральні траси, відбивають чоловіків у поліції.

Нагадаємо, Володимир Путін 21 вересня заявив про часткову мобілізацію в країні. Саме це й призвело до початку наймасовіших від 24 лютого протестів в різних регіонах Росії. А ще почалася нова хвиля підпалів військкоматів і багатокілометрові черги на виїзд з РФ.

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