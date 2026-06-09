У Дагестані вибухнув газопровід: здійнявся гігантський стовп вогню, пожежу видно за десятки кілометрів (відео)

Вибух у Дагестані. Фото: скріншот з відео, якість покращена за допопмогою ШІ / © Скріншот

Реклама

У російському Дагестані вибухнув газопровід і спалахнула велика пожежа. Вогонь настільки сильний, що вогонь від нього видно за кілька кілометрів.

Про це повідомляють російські пабліки, Exilenova+, а також громадський діяч Сергій Стерненко.

Пожежа в Дагестані — що відомо

За попередньою інформацією, вибух і пожежа сталися у місті Кизилюрт через прорив труби або аварію на газовій станції. Російські медіа пишуть, що газ під великим тиском досі виривається назовні та горить.

Реклама

На місці надзвичайної події зараз працюють аварійні служби та пожежні бригади, які намагаються локалізувати вогонь. Інформація щодо причин вибуху та масштабів руйнувань газопроводу з’ясовується.

Вибух газопроводу в Дагестані — відео

Вибух газопроводу в Дагестані / © Exilenova+

Вибух газопроводу в Дагестані / © Exilenova+

Вибух газопроводу в Дагестані / © Exilenova+

Вибух газопроводу в Дагестані / © Exilenova+

Вибух газопроводу в Дагестані / © Exilenova+

Вибух газопроводу в Дагестані / © Exilenova+

Вибух газопроводу в Дагестані / © Exilenova+

Нагадаємо, у російському місті Бєлгород удень 8 червня зафіксували великий стовп диму після ймовірного падіння російської авіаційної бомби.

Новини партнерів