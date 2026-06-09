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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Дагестані вибухнув газопровід: здійнявся гігантський стовп вогню, пожежу видно за десятки кілометрів (відео)

У російському Дагестані стався потужний вибух на газопроводі. Газ під тиском продовжує горіти, масштабна пожежа тавогонь видно за кілька кілометрів.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Вибух у Дагестані. Фото: скріншот з відео, якість покращена за допопмогою ШІ

Вибух у Дагестані. Фото: скріншот з відео, якість покращена за допопмогою ШІ / © Скріншот

У російському Дагестані вибухнув газопровід і спалахнула велика пожежа. Вогонь настільки сильний, що вогонь від нього видно за кілька кілометрів.

Про це повідомляють російські пабліки, Exilenova+, а також громадський діяч Сергій Стерненко.

Пожежа в Дагестані — що відомо

За попередньою інформацією, вибух і пожежа сталися у місті Кизилюрт через прорив труби або аварію на газовій станції. Російські медіа пишуть, що газ під великим тиском досі виривається назовні та горить.

На місці надзвичайної події зараз працюють аварійні служби та пожежні бригади, які намагаються локалізувати вогонь. Інформація щодо причин вибуху та масштабів руйнувань газопроводу з’ясовується.

Вибух газопроводу в Дагестані — відео

Вибух газопроводу в Дагестані / © Exilenova+

Вибух газопроводу в Дагестані / © Exilenova+

Вибух газопроводу в Дагестані / © Exilenova+

Вибух газопроводу в Дагестані / © Exilenova+

Вибух газопроводу в Дагестані / © Exilenova+

Вибух газопроводу в Дагестані / © Exilenova+

Вибух газопроводу в Дагестані / © Exilenova+

Нагадаємо, у російському місті Бєлгород удень 8 червня зафіксували великий стовп диму після ймовірного падіння російської авіаційної бомби.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1059
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