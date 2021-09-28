Запис невиданої пісні Джона Леннона і Йоко Оно виставили на аукціоні: вартість стартує від $32 тис.

Запис невиданої пісні Джона Леннона і Йоко Оно виставили на аукціоні: вартість стартує від $32 тис.

33-хвилинний аудіозапис у 1970 році записала "купка 16-річних хіпі".

Рідкісний касетний запис Джона Леннона і Йоко Оно, записаний чотирма данськими підлітками понад 50 років тому, у вівторок, 28 вересня, продадуть з аукціону в Копенгагені.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що 33-хвилинний аудіозапис був зроблений у данському містечку Ті у 1970 році, за кілька місяців до того, як The Beatles оголосили про свій розрив.

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Його записала група школярів, яка брала у знаменитого музиканта інтерв'ю для шкільної газети. "Ми були купкою 16-річних хіпі", - поділився власник касети Карстен Хоежен.

Він розповів, що записував зустріч із позиченими касетним магнітофоном і мікрофоном, тоді як його друг Джеспер Юнгерс робив фотографії.

За його словами, зустріч була "дуже затишною" і "невимушеною", зокрема Леннон і Оно сиділи на дивані разом з донькою художниці - Кіоко, її рідним батьком Ентоні і його дружиною Меліндою Кокс, "поставивши ноги у вовняних шкарпетках на стіл".

Під час зустрічі компанія поспілкувалася з підлітками, після чого Леннон під гітару заспівав хіт "Give Peace A Chance", а також разом із Оно виконав коротку мелодію під назвою "Radio Peace", написану для радіостанції.

"Радіостанцію так і не відкрили, і пісню не випустили, - вказує Хоежен. - Наскільки нам відомо, єдине місце, де існує ця пісня, - це наша касета".

Аудіоролик разом із оригіналом шкільної газети і 23 фотографіями виставили в головному аукціонному домі Данії Bruun Rasmussen, який сподівається отримати за лот від 32 до 50 тисяч доларів.

Раніше рукописний лист Альберта Ейнштейна з формулою "E = mc2" пішов з молотка за 1,2 мільйона доларів, тоді як стартова ціна становила близько 400 тисяч доларів.

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