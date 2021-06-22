У Данії пам'ятник Шевченку очистили від російського триколору і ганебних слоганів пропаганди: винних досі шукають

Посольство України сподівається, що поліція Данії притягне винних за акт вандалізму до відповідальності.

У Копенгагені вже очистили пам'ятник Тарасу Шевченку від кольорів прапора РФ і слоганів російської пропаганди, у які його розфарбували перед матчем Данія-Росія на Євро-2020.

Про це повідомляє посольство України у Данії.

"Хочемо повідомити, що сплюндрований пам’ятник Тарасу Шевченку у Копенгагені вже очищено від кольорів прапора країни-агресора і ганебних слоганів російської пропаганди. Дякуємо комунальним службам та всім небайдужим за оперативну роботу", - йдеться в повідомленні.

Посольство зазначило, що розраховує на оперативну реакцію данської поліції й притягнення винних у цьому акті вандалізму до відповідальності. Усіх, хто міг би бути випадковим свідком або володіє будь-якою інформацією щодо цього інциденту, закликають звертатися до поліції та посольства України в Копенгагені.

Нагадаємо, 21 червня у Копенгагені невідомі сплюндрували пам’ятник Тарасу Шевченку, розфарбувавши його в кольори російського прапора, а також зробили надписи "F*ck NATO" ("До біса НАТО") та "Krim = Rusland", що з данської перекладається як "Крим — це Росія". Посольство рішуче засудило цей прояв вандалізму, назвавши його "провокацією проти України" і звернулося до правоохоронних органів Данії із закликом розпочати негайне розслідування та покарати винних.

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