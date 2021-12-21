У Данії - рекордна кількість випадків COVID-19 від початку пандемії, "Омікрон" вже став домінантним

У Данії - рекордна кількість випадків COVID-19 від початку пандемії, "Омікрон" вже став домінантним

Перед цим попередній максимум заражень Данія зареєструвала 17 грудня.

21 грудня у Данії виявили 13 тисяч випадків коронавірусу - це новий добовий максимум заражень від початку пандемії. Більшість хворих заражені новим штамом "Омікрон".

Про це заявив міністр охорони здоров’я Магнус Хойніке, пише DR.

За його словами, за останню добу в країні виявили 13 558 нових заражень коронавірусом, що є найбільшим показником від початку епідемії. Перед цим попередній максимум заражень Данія зареєструвала 17 грудня - трохи більше 11 тисяч.

За оцінками Інституту громадського здоров’я, штам "Омікрон" вже став в країні домінантним і його частка продовжить зростати.

Слід зазначити, раніше у Даніїї вирішили ввести жорсткий карантин на тлі швидкого поширення штаму "Омікрон". В країні щодня фіксують рекордну кількість випадків коронавірусу. Тому уряд Данії вирішив закрити кінотеатри, театри, концертні холи. Ресторани та нічні клуби мають закриватися о 23:00, а продаж алкоголю буде заборонено після 22:00.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Читайте також: