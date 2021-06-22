Перед матчем Євро-2020 у Данії розмалювали пам'ятник Шевченку в російський триколор

Інцидент трапився увечері 21 червня перед матчем Данія-Росія на Євро-2020.

У Копенгагені невідомі сплюндрували пам’ятник Тарасу Шевченку, розфарбувавши його в кольори російського прапора.

Як повідомляє посольство України в Данії, інцидент, ймовірно, стався 21 червня, напередодні футбольного матчу Данія-Росія на Євро-2020.

На фото видно, що окрім триколору, на пам'ятнику зробили надписи "F*ck NATO" ("До біса НАТО") та "Krim = Rusland", що з данської перекладається як "Крим — це Росія".

Посольство рішуче засудило цей прояв вандалізму, назвавши його "провокацією проти України".

"Цей ганебний випадок в черговий раз демонструє цивілізованому світу, що російська агресія проти України реальна. Жодної "громадянської" війни в Україні немає, а є лише злочинні дії Кремля, які переслідують все святе для кожного Українця у будь-якому куточку світу", - йдеться у повідомленні.

У відомстві звернулися до правоохоронних органів Данії із закликом розпочати негайне розслідування та покарати винних.

"Недругам України нагадуємо в черговий раз: "Крим – це Україна", а Український дух не зламати", - додали в посольстві.

Даньске видання Ekstra Bladet також зазначає, що пам'ятник розмалювали 21 червня ввечері — перед самим матчем збірної Росії.

Нагадаємо, збірна Росії ганебно програла (1:4) національній команді Данії в матчі 3-го туру групи В Євро-2020 і фінішувала останньою у своєму квартеті.

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