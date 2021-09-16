У Данії заборонять довічно ув'язненим заводити нові романтичні стосунки

Закон ініціювали після інциденту, коли 17-річна дівчина закохалася у вбивцю, засудженого довічно за жорстоке вбивство.

Уряд Данії вніс до парламенту законопроєкт, який забороняє довічно увʼязненим вступати у нові романтичні стосунки з людьми, які перебувають на волі.

Про це повідомляє BBC.

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Згідно з новим законом, ув'язнені будуть обмежені контактами лише з тими, хто вже близький їм протягом перших 10 років їх ув'язнення. Міністри сподіваються, що заборона запобігатиме зростанню "прихильників" злочинців.

Закон ініціювали після інциденту у Данії, коли 17-річна дівчина закохалася у вбивцю Петера Медсена. Він був засуджений на пожиттєве ув'язнення за жорстоке вбивство журналістки Кім Уолл на борту саморобного підводного човна UC3 Nautilus після того, як вона сіла туди, щоби взяти в чоловіка інтерв'ю 10 серпня 2017 року. Пізніше Медсен розчленував тіло журналістки і викинув у море.

17-річна данка, Каммілла Курштейн зізналася, що закохалася у Медсена після того, як протягом двох років листувалася з ним і розмовляла телефоном. Вона мала ревнощі до засудженого, коли 2020 року той одружився на 39-річній росіянці Дженні Курпен.

Міністр юстиції Нік Хеккеруп сказав, що такого роду відносини "очевидно необхідно припинити", і додав, що засуджені злочинці "не повинні мати можливість використовувати вʼязниці як центр знайомств або медіа-майданчик, щоб хвалитися своїми злочинами".

"Ми бачили огидні приклади останніми роками, коли в’язні, які вчинили гидотні злочини, контактували з молоддю, щоб завоювати їхні співчуття та увагу", - заявляв він.

Новий законопроєкт також може заборонити вʼязням, які відбувають тривалий термін, вільно публікувати повідомлення про свої злочини у соціальних мережах або обговорювати їх в подкастах. Як відомо, у 2018 році Медсен нарешті зізнався у вбивстві Уолль під час появи в датському документальному фільмі.

Також перед розглядом питання про тимчасове звільнення вʼязень повинен буде відбути 10 років свого увʼязнення (зараз два або чотири роки). Водночас деякі критики вважають, що заборона є втручанням в особисте життя ув'язнених, і пропонують підняти питання цензури.

Нагадаємо, ув'язнені тюрми суворого режиму в центральній Швеції забарикадувалися в одному з приміщень і взяли в заручники двох співробітників в'язниці. В'язні, озброєні лезами та бритвами, зв'язали наглядачів та зажадали, щоб їм надали вертольот та 20 піц для всіх ув'язнених у своєму блоці. Відомо, що поліція виконала умови злочинців і їм доставили піцу. За це вони обіцяли звільнити одного заручника.

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