У Данії заявили про нові військові провокації РФ: тепер уже не з повітря

Служба військової розвідки Данії звинуватила російські військові кораблі у неодноразових агресивних діях у датських протоках, що сполучають Балтійське та Північне моря. Провокації включали наведення зброї на данські судна та гелікоптери, що загрожують маневрам на межі зіткнення та глушенню навігаційних систем.

Про це повідомляє Reuters.

Директор данської військової розвідки Томас Аренкіель на спеціальній пресконференції оприлюднив конкретні факти агресивної поведінки російських військових.

«Ми стали свідками кількох інцидентів у данських протоках, де гелікоптери данських ВПС і військові кораблі стали мішенями для радіолокаційних систем стеження і на них фізично націлювали зброю з російських військових кораблів», — заявив він.

З його слів, російські кораблі також свідомо йшли на курс зіткнення з данськими суднами під час їхнього проходження через протоки.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен попередила, що НАТО має посилити свою відповідь на ворожі дії Москви, зокрема порушення повітряного простору, кібератаки та диверсії.