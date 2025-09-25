У Данії закрили аеропорт через дрони

Аеропорт Ольборга

Аеропорт міста Ольборг на півночі Данії закрили після того, як у ніч з 24 на 25 вересня в його повітряному просторі були помічені дрони.

Про це повідомила поліція адміністративного регіону Північна Ютландія на платформі Х.

«Біля аеропорту Ольборг помічено дрони, повітряний простір закрито. Поліція на місці події, проводить розслідування», — йдеться в заяві.

Інформацію підтвердив також працівник аеропорту у коментарі Reuters, однак він відмовився уточнювати, скільки саме дронів зафіксували.

За даними Sky News, через інцидент призупинено щонайменше чотири рейси: два літаки авіакомпанії SAS, один Norwegian та один KLM.

Раніше повідомлялося, що 22 вересня усі злети та посадки в аеропорту Копенгагена, найбільшому в Данії, були тимчасово призупинені через фіксацію невідомих дронів.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп прокоментував інцидент із дронами в Данії, заявивши, що чекає більше інформації.